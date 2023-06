Andorra Telecom canvia l’equipament de les estacions de TDT

Andorra la VellaAndorra Telecom renovarà durant el mes de juny l'equipament de totes les estacions de TDT del país per dotar-les de més eficiència quant a consum energètic. Segons informen des de la companyia de telecomunicacions, a Andorra hi ha un total de deu estacions de TDT i els canvis es faran de manera progressiva començant per Andorra la Vella, Santa Coloma i Escaldes-Engordany entre el 6 i el 8 de juny des de mitjanit fins a les set del matí.

El dia 13 s'iniciaran els treballs a la zona de Canòlich, Aixàs i Bixessarri de les 9 a les 17 hores. El 14 es renovaran els equipaments de Canillo, el 15 d'Arans i el 21 de juny es procedirà amb Ransol, Soldeu, El Tarter, l'Aldosa i Incles. Finalment, la darrera intervenció es durà a terme a Fontaneda el 22 de juny de les 9 a les 17 hores. Durant la renovació els canals es deixaran de veure en grups de cinc en cinc i durant uns minuts. Un cop acabats els treballs de millora, el servei de televisió TDT funcionarà amb total normalitat. Des d'Andorra Telecom recorden que el servei de TDT ofereix 20 canals de manera gratuïta a tot el país.