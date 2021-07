AndorraSalut, la nova app per digitalitzar la relació entre el pacient i el sistema sanitari

Andorra la VellaEl Ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, el Secretari d’Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics, Cèsar Marquina, i el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, han presentat aquest dimarts, la nova aplicació mòbil AndorraSalut, que permetrà digitalitzar la relació del pacient amb el sistema sanitari.

Tal com ha explicat Benazet, l'eina digital, que estarà operativa en els pròxims dies, "va més enllà de la Covid-19 malgrat que en els pròxims dies estarà molt centrada en el seguiment de la pandèmia". La ciutadania podrà tenir accés al seu historial mèdic, fer un seguiment de la seva salut, tenir tots els resultats de proves PCRs o TMA, entre d'altres.

Per poder-hi tenir accés, però, caldrà descarregar-se el Certificat Electrònic, que es pot obtenir a l'oficina de Tràmits o a través dels comuns de Canillo, Encamp, la Massana i Escaldes-Engordany. "La seguretat és un factor molt important i per això els ciutadans que vulguin fer-la servir hauran de disposar de la signatura electrònica; d'aquesta manera, podrem agilitzar l'accés del pacient al sistema de salut i tindrà més control sobre ell", ha detallat Marquina. En la mateixa línia, ha recalcat que "serà el mateix ciutadà qui decidirà quina informació sanitària comparteix". Per la seva banda, Piqué ha avançat que l'aplicació dividirà les àrees del pacient per processos de salut, és a dir, per les malalties que tingui però també pels riscos. "D'aquesta manera, si el pacient vol, el sistema podrà fer un seguiment de la seva salut per tal de prevenir possibles malalties", ha afirmat. Així, el ciutadà també podrà tenir un diari dins l'app on pugui anar escrivint com es troba i si ha tingut alguna molèstia, de manera que quedi registrat si ho vol compartir amb el seu metge de referència.

Una aplicació en evolució

L'app anirà ampliant les seves funcions i capacitats i es preveu que més endavant pugui comptar amb els informes mèdics del pacient, principalment l'accés a urgències o les hospitalitzacions, tot i que s'aniran ampliant les tipologies; també es preveu que hi hagi els recordatoris de cites mèdiques, es puguin pujar receptes electròniques, el carnet vacunal i rebre missatges del ministeri de Salut sobre campanyes com la de la grip.

Actualització sanitària

D'altra banda, el Govern ha informat de la detecció de 20 nous positius per coronavirus durant les darreres hores. D'aquesta manera, la xifra total de casos s'eleva fins als 14.379, dels quals 322 (-13) són actius. Les altes ja arriben fins a les 13.930 i les defuncions es mantenen en 127.

Pel que fa a la situació a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, segueixen havent-hi sis pacients ingressats, dels quals cinc estan a planta i un a la Unitat de Cures Intensives. En aquest sentit, cal recordar que el pacient a l'UCI no és resident del Principat. Quant als vaccins contra la Covid-19, des de l'inici del pla de vacunació ja s'han administrat 82.349 dosis, de les quals 48.445 són primeres i 33.904 segones.

Finalment, tal com ha explicat Benazet aquest matí durant la inauguració de les noves instal·lacions del centre hospitalari, a partir d'aquest dimecres l'actualització sanitària inclourà informació addicional respecte dels nous contagis i les persones ingressades, ja que es farà coneixedora a la ciutadania del nivell d'immunització dels nous positius.