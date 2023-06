Anul·lats els vols del cap de setmana entre Madrid i la Seu

Andorra la VellaLa nova cancel·lació d’un vol d’Air Nostrum de la línia entre Madrid i la Seu que va tenir lloc ahir ha aixecat noves queixes pel que acaba suposant per als usuaris. Tant el vol de divendres com el de diumenge es van cancel·lar. En aquest cas, segons Andorra Televisió, la decisió de suspendre el viatge estava motivada per motius tècnics i el fet que no es va trobar un aparell disponible per fer la ruta. Catorze passatgers van ser traslladats en furgoneta fins a Barcelona des de la Seu i aquest matí han sortit cap a Madrid.