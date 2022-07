Un any que supera totes les expectatives

Andorra la VellaEl Mirador Solar de Tristaina porta un any obert i des de Grandvalira, el balanç no podria ser més positiu. "Des del primer dia que vam inaugurar el Mirador Solar de Tristaina vam superar les expectatives, tant pel que fa a l'afluència de públic general, com la seva percepció de l'atractiu, que ha rebut una constant mostra d'admiració per la seva espectacularitat", ha expressat el seu director general, Juan Ramón Moreno. De fet, enguany Grandvalira va decidir avançar la inauguració de la temporada d'estiu amb l'obertura el passat 4 de juny del telecadira de Creussans que dona accés al mirador durant els caps de setmana. A més, des del 23 de juny, també va entrar en funcionament el Telecabina de Tristaina. En aquest període de poc més d'un mes, Ordino Arcalís ja ha rebut 7.000 visitants. "El fet que avancéssim l'inici de la temporada fa que, per ara, sigui l'estiu amb més afluència de visitants a aquestes alçades", ha comentat Moreno.

Tot i així, ha reconegut que els mesos més potents són el juliol i l'agost, així com el setembre i l'octubre, quan esperen seguir rebent a molts turistes. Durant el primer estiu, el mirador va rebre prop de 85.000 persones i durant l'hivern, també hi va haver molts aventurers que es van animar a pujar-hi amb esquís de muntanya o amb raquetes de neu. Així, les perspectives per aquest estiu també són molt altes tot i la situació d'incertesa que es viu actualment. "Esperem repetir l'èxit de l'any passat i apropar-nos als 130.000 visitants entre Ordino Arcalís i Grandvalira", ha expressat el seu director general, qui ha recordat que la temporada d'hivern va ser magnífica. En aquest sentit, creu que el perfil de visitant que hi haurà a l'estiu serà molt similar al de l'hivern amb un client de proximitat que tindrà molt pes.

Pel que fa a tasques de manteniment i millora, Moreno ha informat que han fet alguns retocs al Mirador Solar de Tristaina, però ha puntualitzat que el punt de l'estació que ha rebut una profunda renovació és el restaurant La Coma. "Després d'aquesta reforma, el restaurant és una visita obligada en l'excursió a Ordino Arcalís, i estic segur que serà una experiència molt positiva", ha emfasitzat Moreno, afegint que sempre van duent a terme tasques de manteniment i conservació a múltiples punts de l'estació.

De fet, el pla director d'Ordino Arcalís, per la temporada 2022/2023 preveu destinar 2,2 milions d'euros a la zona de la Coma, i també a millorar la zona de debutants de Planells, així com a un nou teleesquí.