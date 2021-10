Aragonès aposta per uns JJOO d'Hivern al Pirineu en clau sostenible

La Seu d'UrgellDurant la conferència inaugural de la 32a Trobada Empresarial al Pirineu, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha destacat que els Jocs Olímpics d'Hivern l'any 2030 han de ser una oportunitat al conjunt del Pirineu i "ens equivocaríem si ho entenguéssim només com un esdeveniment de quinze dies". Així, ha remarcat que a partir de converses amb el Comitè Olímpic Internacional, han deixat clar el compromís de fer un nou model de JJOO, sense una construcció de grans equipaments, amb l'aprofitament del que hi ha a la zona i amb la creació d'alguna infraestructura nova que deixi llegat. "Fem una aposta per uns JJOO amb clau sostenible que desenvolupi la regió del Pirineu", ha confessat Aragonès, assegurant que la candidatura es treballarà conjuntament amb les comarques i amb la participació dels ciutadans del Pirineu. "Tenim en marxa una taula institucional on participaran representants de les comarques", ha indicat.i

En aquest sentit, el president ha remarcat que caldran fer obres clau per millor les connexions per carretera i també les ferroviàries en aquestes comarques. "Ens ho hem de prendre com una oportunitat" que diversifiqui l'economia i lluiti contra el despoblament, ha reiterat. Pel que fa a la ubicació, Aragonès ha assegurat que els jocs han de ser al Pirineu, però ha puntualitzat que hi pot haver alguna seu més petita en altres territoris. "Hi ha proves que s'hauran de fer fora de l'estat amb aquest objectiu de no haver de construir noves infraestructures", ha especificat, assegurant que hi ha contactes amb l'Aragó. Durant el seu discurs, dos assistents, un dels quals, regidor de la CUP a la Seu d'Urgell, han interromput el president, manifestant-se en contra de la candidatura als JJOO.

D'altra banda, Aragonès ha comentat la situació actual de Catalunya amb la irrupció de la pandèmia, la qual va aturar la recuperació que s'estava vivint. A partir d'aquí, la Generalitat vol tirar endavant una reconstrucció en clau social, verda, democràtica i feminista arreu de tota la comunitat autònoma. A més, Aragonès també ha explicat el compromís de Catalunya amb el diàleg i amb un procés de negociació per resoldre el conflicte amb Espanya.

En el discurs inaugural també han participat l'alcalde de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, i el president de l'Associació de la Trobada Empresarial del Pirineu, Vicenç Voltes. Viaplana ha insistit a voler revalorar el territori del Pirineu i ha anunciat la creació d'un hub tecnològic a la ciutadella de Castellciutat. A més, també ha demanat millores a la xarxa viària, sobretot a l'N-260, "una infraestructura que ha quedat obsoleta". Per la seva banda, Voltes ha exposat que la situació actual de la Covid-19 ha provocat un escenari amb desafiaments i també oportunitats. "La trobada ens permet conèixer i copsar la capacitat empresarial del nostre país", ha indicat. Pel que fa als desafiaments, ha comentat que calen millors condicions per atraure inversions perquè aquestes no marxin en altres territoris. I quant a les oportunitats, creu que són poder compatibilitzar l'economia i ecologia, aprofitant els fons financers de la Unió Europea.

Caiguda de l'economia catalana

La primera taula rodona de la jornada, titulada 'Està perdent posicions i impuls l'economia catalana?’, ha anat a càrrec del catedràtic d'Economia a IESE Business School, Jordi Gual, i el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. Tots dos ponents han conclòs que en els darrers anys l'economia catalana està perdent posicions respecte d'altres regions d'Europa i també d'Espanya. Gual ha exposat que a vegades el creixement econòmic i la preservació del medi poden entrar en conflicte. Sánchez Llibre, per la seva banda, ha justificat aquesta caiguda de l'economia catalana per la situació del procés i per la bona actitud fiscal i de prestació de serveis d'altres indrets, com la Comunitat de Madrid.

Quina estratègia has de seguir per fer guanyadora la teva empresa?

La segona taula rodona celebrada en el marc de la trobada ha girat al voltant de les 'Estratègies empresarials guanyadores', on ponents de renom com la fundadora i 'managing partner' de Bluecap, Maite Barrera, el cuiner i cap de la família de restaurants Jubany, Nandu Jubany, i la cofundadora i directora de màrqueting de Freshly Cosmetics, Mireia Trepat, han explicat la seva experiència empresarial i com a partir d'una idea i treball han aconseguit assolir l'èxit.

En el primer dels casos, Barrera ha parlat de la seva empresa de consultoria a entitats bancàries Bluecap, una societat que ha intentat "revolucionar el món del sector financer". Bluecap va néxier fa 16 anys amb un equip format per físics, matemàtics i enginyers que van apostar pel món del Big Data per canviar tot el que hi havia establert en el sector fins a aquell moment. Això ha permès que l'empresa hagi estat responsable de totes les fusions bancàries que s'han dut a terme a Espanya.

L'èxit de l'empresa, per tant, ha estat saber aprofitar "tot el poder de les dades", treballant d'una manera que fusiona "ciència i art". Barrera ha destacat la importància de tenir en compte les persones que formen part del seu equip i la confiança que s'ha de transmetre als treballadors com a empresari. Aquest fet, sumat al factor sort, és el que ha de permetre assolir l'èxit, segons ha exposat. L'arribada de la pandèmia, però, va obligar l'empresa a reinventar-se, apostant per la digitalització i la fusió amb una gran firma de presència mundial.

Per la seva banda, Jubany ha explicat com va haver d'aguantar el seu negoci amb la pandèmia gràcies al fet d'aprofitar els recursos que ofereixen les xarxes socials. Amb un equip de 180 persones i amb òbvies dificultats econòmiques, el cuiner va apostar per mostrar unes 80 receptes a través de les xarxes durant el confinament, un fet que va provocar un creixement exponencial de seguidors, entre 3.000 i 4.000 diaris.

Posteriorment, Jubany va començar a posar en marxa el seu projecte al mercat d'autors, una iniciativa centrada en la mostra i venda de pollastres a l'ast i croquetes que, segons ha posat en relleu, li ha apropat un 'èxit' que des d'un principi podia ser inesperat.

Finalment, Trepat ha presentat el producte de la seva empresa centrat en la venda de cosmètica natural en un entorn 100% digital. Entre 2016 i 2021, Freshly Cosmetics ha passat de comptar amb 2 persones fins a 240. El tret diferencial de l'empresa ha estat mostrar als clients potencials, i de manera transparent, com s'elaboren els seus productes de cosmètica a partir de productes naturals. "Vam intentar trencar amb el que hi havia oferint molta educació i transparència, ensenyant ingredients naturals i buscar actius que aportin beneficis posant el focus en la innovació i la sostenibilitat", ha manifestat.