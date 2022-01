Argos, l'única funerària de mascotes d'Andorra

Andorra la VellaFins a la posada en marxa d'Argos, al país no existia una incineradora per a mascotes, així que l'empresa va néixer fruit d'una necessitat però també de l'oportunitat de negoci. Tenint en compte l'elevat nombre d'animals de companyia que hi ha al Principat, era un servei més que necessari. En Xavier Cardete i dos socis més, tots tres dedicats al sector mediambiental, mai havien muntat un negoci, però sí que tenien experiència en el disseny d'un pla d'empresa, i estaven tan convençuts que funcionaria, que van començar a adquirir el material abans de tenir tots els permisos a punt. Des que se'ls va acudir la idea fins que va ser una realitat, van passar 9 mesos.

"El primer que fem és contactar amb el ministeri d'Agricultura, els hi vam explicar la idea, volíem fer això, i la veritat és que la rebuda va ser espectacular, ens van dir 'endavant perquè creiem que també és una necessitat dins el país'", ha explicat Cardete durant la seva entrevista al programa 'A l'Alça'. "Quan llogues un local i dius que vols muntar una incineradora, evidentment el propietari del local, dubta, diu 'no sé, tinc veïns' i no saben què fer, si llogar-te'l o no, i aquest no és el primer local que visitem; la ubicació creiem que és bona, als afores d'Encamp, crec que no molestem a ningú i intentem ser discrets, però ens va costar eh, arribar fins aquí", ha afegit.

Com mai abans s'havia obert al país un negoci d'aquestes característiques, van haver de travessar la frontera per trobar referents a l'exterior. I el que més s'adaptava al que volien, estava al País Basc. Ara aquesta empresa del País Basc és qui els hi proporciona les urnes que els clients escullen quan fan el procés. També tenen una sala on poder-se acomiadar per última vegada de la seva mascota i si ho desitgen, poden veure la incineració. En un negoci així, es fa difícil fer previsions econòmiques perquè els decessos no són regulars i, per tant, els ingressos tampoc, així i tot, reconeixen que han tingut molt bona acollida entre el sector veterinari. "Sense la seva experiència, no sabríem ben bé si hi havia una demanda per part del propietari d'animals d'Andorra. Us han demanat moltes vegades d'incinerar l'animal? Quin és el vostre 'feedback' en aquest sentit? I ens van rebre amb les mans obertes, ens van dir, si us plau, munteu-ho perquè, igual no són molts, però ens agradaria poder tancar aquest cercle amb el client", ha recalcat.

Fins ara, els amos dels animals de companyia que morien al Principat només tenien dues opcions: o incinerar la mascota al centre de tractament de residus, on el seu cos es cremava juntament amb restes càrnies, o bé iniciar un procés lent, i sovint dolorós, d'haver d'exportar l'animal a França o Espanya per poder-lo incinerar individualment.