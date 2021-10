Arrenca la 42a Fira d'Andorra la Vella amb el repte de reinventar la cita en el futur

Andorra la VellaLa 42a edició de la Fira d'Andorra la Vella ha arrencat aquest divendres en un tret de sortida que des del comú d'Andorra la Vella es valora de manera molt positiva, ja que es considera que representa que "a poc a poc es va recuperant la normalitat que tant necessitem", tal com ha manifestat la cònsol major, Conxita Marsol, que també ha admès que el repte de cara al futur és que la cita s'ha d'anar "reinventant". "Anirem caminant cap a aquests canvis pensant en el multifuncional", ha manifestat. Marsol s'ha mostrat optimista pel que fa al volum de persones que passin pel recinte firal i ha destacat que "l'expectativa és que passi tot Andorra".

Així, Marsol s'ha mostrat satisfeta de poder recuperar la cita després d'un any de suspensió arran de la Covid-19 i ha reconegut que ara el gran repte és reinventar el concepte, potser anar sectoritzant la fira i oferint "més activitats". D'aquesta manera, ha manifestat que des del comú ja es començarà a treballar en aquests canvis de cara a l'any que ve amb "vistes" a la posada en marxa de l'espai multifuncional. També ha subratllat que potser quan aquest espai estigui obert la fira es podria celebrar en diversos caps de setmana. Malgrat aquestes novetats que ja es projecten, la cònsol major ha volgut subratllar "l'esforç" que han fet els expositors per oferir novetats a la fira.

La cònsol major ha remarcat que la fira ha de ser "un espai de retrobament" i que és "una cita ineludible" per a la ciutadania. Ha subratllat molt especialment l'espai de 300 metres quadrats dedicats a la bicicleta i on els visitants es poden fer una idea del que serà el museu interactiu de la bicicleta que el comú d'Andorra la Vella vol tenir operatiu la primavera de l'any que ve i que ha de ser "un nou espai museístic i també una nova experiència turística", ha subratllat Marsol. La corporació comunal, a més, aprofita la fira per posar en marxa una campanya de conscienciació a la ciutadania perquè cuidi la parròquia "com si fos una planta".

El cap de Govern, Xavier Espot, ha valorat que era "una gran satisfacció" tant personal com del Govern "poder ser presents i testimonis" de la celebració de la fira, ja que suposa un "retorn progressiu a la normalitat". En aquest sentit, ha afegit que l'any passat els va saber "molt greu" que no es pogués celebrar, però també ha subratllat que va ser "amb bon criteri" que es va suspendre. I ha manifestat que malgrat les mesures aquest any sí que es pugui dur a terme la cita. "Estem molt contents que es puguin anar reprenent actes com aquest que són molt assenyalats", ha dit.

Pel que fa al projecte del multifuncional, el cap de Govern ha manifestat que "avança a bon ritme" però també ha fet notar la seva "complexitat jurídica" ja que una part del terreny és comunal, una altra pertany a privats i cal que d'una banda el comú signi el contracte d'arrendament (pas que ja s'ha fet) i que després la corporació formalitzi la cessió gratuïta al Govern, perquè aquest pugui "bastir i utilitzar" l'edifici. De manera paral·lela, l'executiu continua treballant en el plec de bases amb la voluntat que es pugui tenir abans de finals d'any. Espot ha reiterat que segurament serà un projecte "claus en mà, integral" i ha incidit que es tracta d'un "projecte complex, singular i que no té antecedents, i que cal que estigui ben travat". Ha recordat que un cop comencin les obres es poden allargar dos anys i ha coincidit amb Marsol que ha d'acollir no només esdeveniments esportius, culturals i de lleure sinó també fires com la d'Andorra la Vella que d'aquesta manera es podria celebrar en aquest espai sense haver "d'hipotecar" places d'aparcament "en un moment on n'estem una mica mancats".

Productors locals

La fira també inclou un espai per als productes autòctons d'Andorra i en aquest sentit, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha destacat que es tracta d'un sector "molt dinàmic" que aprofita la cita per presentar "novetats". "Hem recuperat la fira també pel que fa als productors locals", ha celebrat la ministra, que ha afegit que cada vegada n'hi ha més al país i que volen, també, participar en la fira. A més, ha destacat la feina "transversal" que fan. La ministra ha manifestat que els productes autòctons tenen "bona acollida, ja que són de qualitat" i a més el consumidor pot gaudir-ne amb "confiança". Ha recordat el paquet de mesures anunciades aquest dimecres perquè puguin gaudir d'ajuts per a la certificació ecològica i ha afegit que sembla que molts s'animaran i que tampoc els ha de costat massa complir els requisits per obtenir el certificat, ja que estan fent les coses "bé".