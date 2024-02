Els cònsols de la capital fan una valoració del primer mes de legislatura

Andorra la VellaUn mes des que Enclar va entrar al comú d’Andorra la Vella i amb aquest motiu el cònsol major Sergi González i la cònsol menor Olalla Losada han traslladat via vídeo el seu balanç del primer mes de legislatura. Al vídeo s’explica que els cònsols han escoltat a tots els treballadors, hi ha hagut reunions amb tots els departaments, amb tots els caps i amb els treballadors “per escoltar totes les seves inquietuds“.

A més, Losada diu que “també poder-los explicar que és Enclar i treballar tots junts en les propostes del nostre programa” explica la cònsol. Finalment, González confirma que s’ha començat a treballar el pressupost del 2024 amb l’objectiu de què sigui “coherent” amb l’opinió del personal del comú.