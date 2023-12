Atac a Barcelona al cotxe d'un youtuber resident

Andorra la VellaEls esdeveniments van tenir lloc ja fa unes setmanes, però és ara quan el youtuber en qüestió, anomenat ‘atack3000yt‘ en xarxes socials, ha decidit compartir la seva experiència. El creador de contingut va aparcar el seu Audi TT, de color vistós i amb el seu nom de creador de contingut, a Barcelona, i en tornar es va trobar que aquest estava completament rebentat.

Pel que sembla, tal com atack3000yt i els seus amics mostren en xarxes, una finestra del vehicle va quedar completament trencada després de l’atac. D’aquesta manera els lladres haurien accedit a l’interior del cotxe per a robar unes certes pertinences del youtuber, com ara una “armilla blanca”. El vehicle en qüestió era un Audi TT amb matrícula andorrana, però aparentment els lladres també van trencar el cristall d’un cotxe pròxim al del youtuber.

“Sabia que era perillós aparcar a Barcelona, però no sabia que tant. M’ho han rebuscat tot, bro. M’han robat una armilla que tenia blanca, les botes de futbol… És una pena que en ple 2023 hagin de continuar passant aquestes coses. Cal fer alguna cosa 100% per a solucionar això a Barcelona. No és normal”, reflexionava atack3000yt en el seu vídeo de TikTok.