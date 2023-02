AuronPlay assistirà als premis ESLAND d'Andorra

Andorra la VellaEls premis ESLAND, nom que és un acrònim d'Espanya, Llatinoamèrica i Andorra i que uneix els creadors de continguts d'aquestes comunitats, tindran la seva tercera edició al Principat, tal com va declarar el seu organitzador 'The Grefg' a la gala celebrada aquest any a Mèxic.

AuronPlay, un dels creadors de contingut amb més influència en el món de l'entreteniment digital en parla hispana, ha comentat que, encara que pugui optar a guanyar alguna categoria l'any que ve en els premis, el més probable és que acabi rebutjant la nominació.

Tenint en compte això i la seva absència a Mèxic durant l'última edició, AuronPlay ha sorprès a tothom després d'assegurar que, malgrat tot, sí que acudirà de manera presencial a la pròxima edició dels ESLAND, la qual se celebrarà a Andorra.