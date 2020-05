Les autoritats esperen un "gran flux de visitants" al Pas dilluns vinent

Les autoritats esperen que dilluns hi hagi "un gran flux" de persones procedents de França que entrin al país aprofitant l'obertura de la frontera. Per aquest motiu, des del Govern i el comú d'Encamp s'ha preparat un protocol que suposarà un dispositiu especial de seguretat entre el Cos de Policia i la corporació comunal que es posarà en marxa aquest dilluns i que s'allargarà, amb les modificacions que calguin, al llarg del mes de juny. Així, hi haurà vint efectius policials destinats a la duana francoandorrana i 21 a la vila del Pas. A més, el comú d'Encamp ha ampliat els agents de circulació i n'hi haurà 16.

Per exemplificar l'increment en efectius que suposa aquest dispositiu, el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell ha manifestat que normalment a la duana hi ha tres efectius i al poble del Pas dues patrulles. El protocol, tal com ha remarcat el ministre, té com a objectiu vetllar per l'ordre públic i pel compliment del distanciament social, per l'ús de la mascareta i per la fluïdesa de vehicles. En aquest sentit, s'ha dividit la duana en diferents zones i es permetrà el control simultani de deu vehicles. Tal com ha comentat el titular d'Interior, amb els vehicles ocupats per persones amb documentació francesa les gestions seran més ràpides i on pot haver més problemes són en aquells que hi hagi persones d'altres nacionalitats, que seran separats a una altra zona de la duana per facilitar un control més intensiu, ja que es podria donar el problema que després aquestes persones poguessin veure denegat l'accés a França en el seu retorn en cas que entrin a Andorra. Tot i que la prioritat és fer que el trànsit sigui el més fluid possible, tant Rossell com la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, han reconegut que hi pot haver moments en què hi pot haver retencions. "Intentarem ser al màxim de flexibles però tenint en compte les mesures de seguretat", ha incidit el ministre de Justícia i Interior, mentre que al seu torn Mas ha recordat que l'afluència de vehicles al Pas en dies "forts" pot arribar als 6.000 vehicles i en un de fluix es pot situar en 3.500. A més, ha manifestat que els comerciants li han fet arribar que hi ha molt d'interès dels visitants per venir.

Per incidir en les mesures de seguretat i higiene que cal complir, el comú d'Encamp, a banda dels agents de circulació, desplegarà un grup d'informadors integrats per treballadors del comú i voluntaris de la Creu Roja que donaran informació per explicar les mesures de prevenció. Mas ha manifestat que el protocol que s'ha treballat des del comú té per objectiu l'impuls a l'economia, "prioritzar les mesures sanitàries i la protecció", tant dels ciutadans del Pas com dels visitants. S'ha repartit informació als establiments perquè puguin informar als visitants sobre les normes a seguir i també se'ls ha explicat que no podran exposar mercaderia al carrer i també quines són les mesures de prevenció per als treballadors. A més, s'ha senyalitzat amb cartells i lones diferents punts amb les recomanacions sanitàries i també el terra per indicar el sentit pel qual cal circular a les voreres. Al carrer Major no es deixaran circular vehicles i els banys públics estaran tancats i seran substituïts per quatre cabines individuals a l'estació d'autobusos. També s'ha treballat per evitar que es formin cues a Gasopas. Des del comú també han tingut contacte amb els mitjans francesos recordant quines són les mesures de seguretat que cal tenir en compte, perquè se'n fessin ressò. En aquest sentit, Mas ha manifestat que s'ha comunicat que la mascareta s'ha de dur. I malgrat no hi ha cap norma que obligui a l'ús, Rossell ha manifestat que s'insistirà molt que es porti i especialment dins els establiments. A més, es facilitarà la venda d'aquest material i, tal com ha manifestat Mas, no només les vendran les dues farmàcies del Pas sinó que també hi ha supermercats que en tenen. "No ens podem arriscar a que tothom vagi sense mascareta", ha incidit Mas, afegint que el més important és "projectar una imatge de país segur".

Quant a l'obertura que es preveu, la cònsol ha manifestat que han repartit 300 cartells a establiments i que els han confirmat que pràcticament el cent per cent dels comerços obriran. Mas i Rossell també han manifestat que veurien de bon ull la possibilitat que el túnel d'Envalira fos gratuït per facilitar que els turistes puguin arribar a altres punts del país. En aquest sentit, Rossell ha manifestat que seria una opció que es podria estudiar mentre que la cònsol major encampadana ha destacat que es preveu força afluència i "potser" al Pas hi haurà moments que no es podrà "absorbir" amb la qual cosa creu que podria ser una "bona iniciativa" aquesta gratuïtat. "Totes les mesures s'han de pensar per tot el país", ha defensat.

Quant a l'altre pas fronterer, Rossell ha concretat que encara no hi ha cap confirmació d' Espanya de si podran venir turistes de la zona sanitària més propera, tal com s'està negociant. S'està, però, "a l'expectativa" i de moment no es preveu incrementar els efectius, un fet que es podria fer si calgués, ha afegit.

No s'ajusten a la realitat

D'altra banda, i qüestionat sobre les acusacions d' Stop Violències sobre males praxis en casos de violència de gènere, Rossell ha dit que "aquestes manifestacions no s'ajusten a la realitat" i ha puntualitzat que sempre es fan intervencions i quan hi ha un signe de violència es deté la persona, motiu pel qual considera que aquestes afirmacions s'han de "considerar des del punt de vista subjectiu de la persona que les fa".

Pel que fa a les dades sanitàries de la Covid-19, Rossell ha destacat el fet que des del 16 de maig no s'ha hagut de lamentar cap mort, que es mantenen en 51. Els casos totals són 764, un més que dijous. Ara com ara hi ha 29 d'actius i el volum de persones curades s'eleva a 684, tres més que dijous. Hi ha sis professionals de la salut malalts i una persona dels cossos especials. I a l'hospital hi ha quatre pacients, cap dels quals a la Unitat de Cures Intensives. En les darreres hores han arribat 237 resultats de PCR dels quals cinc han estat positius i 232 negatius.