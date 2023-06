Avança't al nou curs escolar

Encara no hem donat per acabat el curs escolar vigent que ja et venim a parlar del curs 2023-24. Volem que t'avancis a la tornada a l'escola de setembre i ho deixis tot llest abans de marxar de vacances.

La botiga Apple K-tuin ha preparat un seguit de paquets educatius perquè t'aprofitis dels productes tecnològics que et demana l'escola al millor preu garantit. El paquet bàsic inclou un model d'iniciació que t'ofereix un iPad de 9a generació, amb funda protectora, de 64GB per 379€ o bé de 256GB per 549€. També tens l'opció d'agafar, dins el paquet bàsic, el model avançat que contempla un iPad de 10a generació amb funda protectora de 64GB per 519€ o de 256GB per 689€. Qualsevol de les opcions et dona dret a la posada a punt del dispositiu, formació iPadOS a través de K-tuin skool i opció a assegurança.

I si prefereixes un paquet més avançat, el que s'anomena paquet complet, K-tuin posa a la teva disponibilitat un iPad de 9a generació, amb funda protectora, EarPods i Apple Pencil (1a generació) de 64GB per 489€ o bé de 256GB per 659€. L'altre opció és l'iPad de 10a generació, amb funda protectora, teclat, Airpods 2 i Apple Pencil (1a generació) de 64GB per 769€ o 256GB per 949€. La compra d'un d'aquests dispositius et dona dret a tots els extres del paquet bàsic més un iPad de substitució (durant el primer any de garantia). Complements que només tindràs disponibles a K-tuin.

Un altre dels avantatges que et dona K-tuin és la possibilitat de poder finançar qualsevol dels paquets. En aquest sentit, K-tuin et dona una finançament a 3 o 6 mesos amb opció de no començar a pagar fins passats tres mesos de la compra (una promoció vàlida fins al 15/09/2023, per a clients amb la targeta My Pyri). No obstant això, a la botiga mateixa us faran sortir de dubtes sobre qualsevol inquietud respecte al finançament.

Acosta't fins a la botiga Apple K-tuin d'Andorra de l'avinguda Meritxell o a l'espai que disposa K-tuin dins les botigues d'IO:Electro&Home d'Epizen o de l'avinguda Tarragona i avança't al pròxim curs escolar adquirint el material tecnològic necessari al millor preu.