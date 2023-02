Una avaria a l'ETR de Ransol afecta 18.160 usuaris

Andorra la VellaFEDA ha informat aquest dimarts que per causes que s’investiguen a hores d’ara, un disjuntor de la xarxa d’alta tensió de l’estació transformadora i repartidora (ETR) de Ransol ha actuat deixant sense tensió la xarxa que depèn de l’ETR d’Encamp. L’incident s’ha produït a les 14.38 hores i l’equip tècnic de FEDA ha restituït el servei un minut i 40 segons després.

L’avaria ha afectat 18.160 clients de FEDA i tots els de Nord Andorrà. Aquesta part de la clientela està connectada a l’ETR d’Encamp, fins que estigui en funcionament la nova ETR de FEDA a la Gonarda el 2023. Tot i això, a les 14.40 hores el servei tornava a estar restituït per a tota la xarxa elèctrica del país sense cap altra afectació.

Un disjuntor és un interruptor dissenyat per protegir un circuiit elèctric en cas d’alguna anomalia en l’alimentació, per exemple per una sobretensió, que interromp el circuit (l’obre) automàticament per seguretat. L'equip de guàrdia treballa per esbrinar les causes que han provocat l’incident d’aquest dimarts.