L'avaria d'una de les màquines de TMA provoca que hi hagi 3.000 proves pendents

Andorra la Vella"Hi ha una demora de notificació de les proves i ens situem entre les 48 i les 78 hores". Amb aquestes paraules, la secretària d'Estat de Salut, Elena Mas, ha lamentat la situació provocada per l'avaria d'una de les màquines de TMA el passat divendres. Tot i que l'altra màquina està treballant al llarg de tot el dia amb una mitjana de 750-800 mostres diàries, "ens ha limitat molt", ha remarcat Mas, afegint que actualment resten unes 3.000 proves pendents de resultats. En un principi, es preveu que aquest dilluns arribi el recanvi de la placa electrònica avariada procedent de Bèlgica i que aquest dimarts ja pugui tornar a estar en funcionament. A banda, des del Govern també s'ha insistit en el fet que a tot Europa hi ha un col·lapse d'abastiment de les eines diagnòstiques.

Amb aquests retards, la secretària d'Estat de Salut ha exposat que les baixes automàtiques s'activen des del dia que es fa la prova i no des que es reben els resultats. Així, ha recordat que els tests ràpids d'antígens també són considerats com una prova diagnòstica des de principis de gener, però "demanem que estiguin fets en un centre autoritzat" com un 'stop lab', una farmàcia o un laboratori. Per tant, els autotests que es poden adquirir a les farmàcies "no serveixen com a prova diagnòstica", ha manifestat Mas, assegurant que "de moment no pensem encara que aquesta sigui la solució viable malgrat que és possible que anem cap aquí" en futur. A més, respecte a la regulació del preu dels tests d'antígens, des del Govern asseguren que continuen treballant amb el Col·legi de Farmacèutics, però de moment encara no s'ha arribat a cap acord.