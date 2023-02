Avís groc per acumulació de neu i pluges

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic Nacional ha informat que aquest dimecres estarà marcat per la nuvolositat abundant amb precipitacions, sobretot a partir de la tarda. Segons expliquen, la cota de neu baixarà dels 1.900 als 1.800 metres. A més, tal com apareix a la pàgina web de l'ens, s'activa l'avís groc a partir del migdia per acumulació de neu a tot el país. A la part centre i sud del Principat, també hi ha un avís groc pel risc d'acumulació de pluja.