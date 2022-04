Avís groc per vent al nord del país.

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic d'Andorra ha activat l'avís groc per vent. Tal com informen, es preveuen ventades a partir d'aquest dimarts, principalment al nord del país. Des de Protecció Civil, a través de les xarxes socials recomanen assegurar bé els objectes que puguin caure de balcons i terrasses i també alerten als ciutadans per les activitats a l'exterior.

A més, des del servei també informen que l'acostament de la pertorbació Evelyn farà incrementar la força del vent al sud del Principat. En aquest sentit, a partir d'aquest dimarts a la tarda i dimecres s'esperen alguns ruixats.