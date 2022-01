Avís taronja per fortes ràfegues de vent

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic d'Andorra ha activat l'avís taronja pel fort vent que s'espera que comenci a fer acte de presència al país a partir d'aquest dilluns a la tarda. Les ràfegues poden arribar fins als 100 quilòmetres per hora als fons de vall més estrets durant aquesta nit de dilluns a dimarts i superar els 140 quilòmetres per hora als cims. Es preveu que aquest episodi de vent intens persisteixi fins dimarts al migdia a la zona nord del país. Posteriorment, el vent de component nord i nord-est continuarà bufant amb una intensitat de 60 km/h als fons de vall i 80 km/h als cims fins dimecres al matí.

Així, es recomana a la població que segueixi les indicacions del departament de Protecció Civil, evitant les activitats a l'exterior en zones de muntanya i extremant la precaució al volant. També s'aconsella retirar els objectes dels balcons i terrasses que puguin caure, que es tanquin i assegurin portes, finestres i tendals així com abaixar les persianes durant els episodis forts de vent.

A conseqüència del vent, a més, el Servei Meteorològic informa que a partir de la tarda els núvols guanyaran terreny al nord del Principat, on poden caure febles nevades. Per contra, s'espera que al centre i sud del país el cel serè sigui el protagonista. Les temperatures màximes per aquest dilluns seran d'11 graus a Andorra la Vella, de 8 graus a 1.500 metres i de -1 al Pas de la Casa.