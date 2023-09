Baixa un 8,6% l'endeutament públic

Andorra la VellaL'endeutament públic ha disminuït un 8,6% durant el 2022 respecte de l'any anterior i ha passat de 1.366,5 a 1.249,3 milions d'euros. Tal com publica aquest dilluns el departament d'Estadística, en relació amb la ràtio de l'endeutament públic respecte del PIB nominal, pel que fa al sector d'administracions públiques, durant el 2022 s'ha situat en el 39,2%, el que suposa 9,4 punts percentuals menys que el 2021 i 1,7 punts menys que la mitjana dels darrers cinc anys. Pel que fa al Govern, la ràtio se situa en el 37,3%, 9 punts menys que l'any anterior i 0,7 punts menys que la mitjana dels darrers cinc anys.

En referència a l'endeutament per càpita, durant el 2022 ha arribat a un import de 15.313 euros, un 10,9% menys que l'any anterior i un 7,1% més respecte de la mitjana del darrer lustre. Segons la seva maduresa o termini de venciment, l'endeutament a curt termini ha disminuït un 97,6% i a llarg termini s'ha incrementat un 39,9%. L'endeutament a curt termini no bancari és nul per aquest 2022 mentre que el bancari disminueix l'1,6%. Per la seva banda, l'endeutament a llarg termini no bancari augmenta el 43,3%, mentre que el bancari disminueix un 3,1%.

D'altra banda, la distribució de l'endeutament pel 2022 ha estat del 0,9% a curt termini i del 99,1% a llarg termini. Mentre que el 2021 la distribució era del 35,2% i del 64,8% respectivament. Per tipus d'endeutament, en l'exercici del 2022 l'endeutament bancari disminueix el 2,9% i el no bancari el 8,9%.

Finalment, la distribució de l'endeutament l'any 2022 és del 5,9% el bancari i el 94,1% el no bancari, mentre que el 2021 la distribució era del 5,6% el bancari i el 94,4% el no bancari. En aquest sentit, es continua constatant un percentatge de distribució prioritari de l'endeutament no bancari respecte del bancari, i es descentralitzen així els subscriptors del deute més enllà del sector bancari mitjançant l'emissió de deute públic.