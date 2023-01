Baixa el preu del lloguer d'un pis a Escaldes de 123 metres a 3.700 euros al mes

Andorra la VellaEl nivell de preus del lloguer està arribant a situacions que eren impensables no fa gaire. La pràctica totalitat dels habitatges que s'ofereixen són per a famílies benestants. La situació ja no és que no hi hagi cap pis per sota dels mil euros, sinó que en zones com el Clot d'Emprivat ja és comparable amb el centre de grans ciutats europees. Un exemple. Pis a Escaldes de 123 metres quadrats a 3.700 euros al mes i això que l'han rebaixat perquè estava a 3.900. La rebaixa és directament proporcional al preu de l'aparcament. Per un pàrquing són 200 euros i 400 per dues places. Per tant, el pis amb els dos pàrquins se situa en 4.100 euros.

Aquest és l'anunci.

Sensacional piso de una recientemente acabada promoción. Destaca no solo por su inmejorable situación, ya que se encuentra en pleno centro del país, si no también por la exquisita combinación entre funcionalidad, elegancia y diseño.

Esta propiedad de obra nueva tiene aproximadamente unos 123m2 distribuidos en un amplio salón-comedor con grandes ventanales puestos estratégicamente para aprovechar el máximo de luz natural posible. La cocina, equipada con electrodomésticos de muy buena calidad, se encuentra abierta al salón con una elegante isla.

Los acabados son modernos y minimalistas, y la propiedad está equipada con las mejores tecnologías y comodidades, como por ejemplo la calefacción por suelo radiante o las ventanas de triple vidrio adaptadas a las exigencias de eficiencia energética.

En la zona de noche, encontramos un dormitorio doble en suite con un pequeño vestidor, dos dormitorios individuales y una zona de lavandería.

Sin plaza de aparcamiento.

Con una plaza de aparcamiento: 3.900€

Con dos plazas de aparcamiento: 4.100€.