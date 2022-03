Benazet deixarà enllestida la cartera de serveis abans del 31 de març

Andorra la VellaJoan Martínez Benazet s'ha fixat com a objectiu deixar enllestida la cartera de serveis abans que abandoni el càrrec com a ministre de Salut el proper 31 de març. De fet, aquesta és la qüestió on s'estan centrant els esforços durant les darreres setmanes de mandat, ja que segons ha exposat aquest dissabte "la meva il·lusió seria poder-la aprovar o deixar-la pendent d'aprovació" abans de finals de mes. El ministre ha recordat que es tracta d'un dossier que ha comportat i està comportant una feina "molt important", i més tenint en compte que els equips del ministeri encarregats d'aquesta qüestió han hagut de centrar-se darrerament en altres àmbits com la vacunació.

El titular de la cartera de Salut ha reiterat que els afectats de fibromiàlgia i fatiga crònica també seran reconeguts en la redacció de la nova cartera de serveis. "La fibromiàlgia és una malaltia reconeguda per l'OMS i, per tant, està reconeguda dins de la cartera de serveis", ha dit. Una altra cosa és, però, "que els circuits per atendre la fibromiàlgia s'han de millorar". En aquest sentit, ja hi ha un equip de treball que millorarà tant els circuits com les guies clíniques de tractament i d'atenció als pacients.

L'anunci s'ha produit en el marc de la visita que aquest dissabte han fet al Principat el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon, i el gerent de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, Felip Benavent. Benazet ha declarat que la trobada ha servit per reforçar les bones relacions existents entre els territoris i "l'anhel de les dues administracions -andorrana i catalana- és anar-les enfortint". En aquest sentit, ha recordat que tant ciutadans del Principat com de Catalunya es beneficien dels serveis sanitaris d'ambdós territoris, i la voluntat és ampliar aquesta col·laboració també amb Occitània, ja que tot plegat "pot ser molt positiu per a la població d'aquestes regions".

Després de la reunió al Govern, els mandataris han fet una viista a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, on el director assistencial del SAAS, Marcel Prats, els ha fet una visita per diversos espais i instal·lacions com ara la nova zona de cirurgia major ambulatòria, el laboratori, el servei d'Urgències i també la planta d'hospitalització, entre altres. Es tracta de la segona vegada que Martínez Benazet i Argimon es reuneixen de manera oficial. L'anterior va tenir lloc el passat mes de juliol a la Seu d'Urgell, aprofitant la visita del mandatari català al municipi.