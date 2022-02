Benazet plega, per malaltia, com a ministre de Salut i el substituirà Albert Font Massip

Andorra la VellaFa una setmana que li va comunicar al cap de Govern que no es veia en disposició de seguir amb el càrrec de ministre de Salut i aquest dimecres, després de la reunió setmanal de ministres, Xavier Espot i el mateix al·ludit, Joan Martínez Benazet, ho han anunciat: “Tenint en compte l’excel·lent relació professional i personal que tenim vaig constatar que la petició era legítima i la vaig acceptar”, ha dit Espot. “Aquest càrrec mereix una gran dedicació, i la meva motivació per deixar-lo és un problema de salut, que va començar quan vaig agafar la covid, i tot i que no suposa cap risc a la llarga, necessito temps per superar-la. Per a tranquil·litat de tothom, ja dic que és una malaltia que superaré, no en tinc cap dubte”, ha afegit Martínez Benazet.

El seu cessament es produirà el proper 31 de març. Quatre setmanes de marge que el ministre Benazet “aprofitarà per tancar alguns temes”. A partir d’aleshores s’incorporarà en el seu lloc Albert Font Massip, actual president del Consell d’Administració de la CASS, metge generalista que ha ostentat càrrecs de responsabilitat a la CASS i al Comú d’Andorra la Vella.

(seguirà ampliació)