El Bici Lab Andorra, nominat al premi Millor museu europeu 2024

Andorra la VellaEl Bici Lab Andorra ha estat nominat al premi Millor museu europeu 2024 (European Museum of the year Awards, EMYA), un reconeixement que atorga l'European Museum Forum, la institució cultural que depèn del Consell d'Europa. El guardó, que premia tant la instal·lació museística com el projecte de gestió que se'n fa, avalua i reconeix els millors museus o exposicions temporals que s'han creat en els darrers tres anys o aquells que ja existien, però que s'han renovat de manera integral.

El jurat està format per un equip d'experts que han fet diverses visites al Bici Lab per avaluar la instal·lació: la primera va tenir lloc el passat juliol amb una visita i detallada entrevista amb el gestor del museu, mentre que la segona avaluació, ha estat feta d'incògnit pels membres del jurat en algun moment entre els mesos d'agost i octubre.

La llista de nominats al guardó de l'edició del 2024 està formada per 50 equipaments d'arreu d'Europa, entre els quals hi ha el museu de la Literatura txeca de Praga (República Txeca); el museu del Refugiat de Dinamarca, a Oksbøl (Dinamarca); el museu nacional d'art, arquitectura i disseny d'Oslo (Noruega); el museu Pau Casals al Vendrell (Espanya); i el museu nacional de la història d'Ucraïna a la Segona Guerra Mundial, de Kíiv (Ucraïna).

Els guanyadors de l'EMYA2024 es donaran a conèixer l'últim dia de la conferència anual, a la cerimònia de lliurament que tindrà lloc a Portimão (Portugal) entre l'1 al 4 de maig de 2024.

Des del Bici Lab, que va rebre dilluns la nominació a través d'una comunicació oficial de l'Euopean Museum Forum, es considera que el reconeixement suposa una "gran fita", pel fet que l'EMYA és el certamen més prestigiós d'Europa en matèria de museus, i per tant aquesta nominació és un reconeixement a la feina ben feta, i "esperona tot el personal del museu a seguir posicionant aquest jove equipament museístic, d'una temàtica tan especialitzada com la cultura de la bicicleta" que té la vocació d'apropar-se a la ciutadania amb activitats i exposicions de diferent índole.

El Bici Lab Andorra va obrir portes l'octubre del 2022 en un espai de 1.700 metres quadrats que fa una important aposta per la tecnologia i que alberga una de les col·leccions històriques de bicicletes més destacades d'Europa (la del fons de la família Riberaygua).