Bizum revisa els conceptes de les transaccions

Andorra la VellaL'arribada de Bizum al Principat aquesta setmana ha estat molt comentada en les xarxes socials. Però el que potser no saben alguns andorrans, i que ho podem conèixer a partir dels anys que porta Bizum funcionant a Espanya, és que la companyia revisa allò que escrivim com a "concepte" de cadascuna de les transaccions que es fan a partir d'aquest servei.

De fet, encara que no hi ha una llista com a tal de paraules prohibides, sí que és cert que els termes relacionats amb armes, guerra, segrests, drogues i atemptats poden ser l'origen d'una trucada per part del banc per a conèixer el motiu de la transacció.

Diverses persones han compartit al llarg d'aquests anys diverses situacions inversemblants a causa de posar conceptes "sospitosos" en els seus pagaments. Un usuari explica com va rebre una incòmoda trucada del seu banc després d'enviar diners suposadament per "armas para la lucha santa en Siria". O un altre banc que va haver de contactar el seu client per saber si realment estava enviant diners per a "cocaïna" i "barcos i putas".