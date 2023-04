Brequette, la guanyadora del 'talent show' espanyol 'Top Star', arriba al Show Dinner d'UNNIC

Andorra la VellaUNNIC, el centre d'oci integral d'Andorra, prepara un altre plat fort per al seu espai de Show Dinner per a aquest divendres 28 d'abril. Es tracta de l'actuació de la cantant i compositora Brequette, popularment coneguda en el món de la música per haver-se proclamat guanyadora de la primera edició del 'talent show' espanyol 'Top Star'.

La cantant sud-africana, establerta actualment al país veí del sud, destaca pels seus ritmes de funk, jazz i soul i farà del Show Dinner una nova festa musical que, com ja és habitual, s'acompanyarà d'un complet sopar.

L'actuació de Brequette es complementarà amb 'First', l'espectacle programat per UNNIC a l'espai del Show Dinner des de finals del mes de març. En aquest cas, cal recordar que es tracta d'una 'performance' creada de manera exclusiva per a UNNIC en la qual destaquen diferents vessants artístics com el cant o el ball, però també d'altres més circenses com les acrobàcies i altres varietats. Per tal d'assistir als espectacles cal fer una reserva prèvia mitjançant el telèfon 747 847.

De manera paral·lela, l'espai del Music Bar completarà el cap de setmana amb la sessió de DJ Blade, dissabte a partir de les 23 hores, i la música d'altres Dj residents de cara al diumenge dia 30, també a partir de les 23 hores.