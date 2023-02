Bressol d'empreses intel·ligents

Andorra la Vella"A Andorra hi ha organitzacions que es troben en la línia d'empresa intel·ligent. Que disposen de models de gestió orientats a les persones i als clients, que són flexibles, i que tenen una direcció que hi creu" afirmava, convençut al vespre d'aquest dijous l'especialista en empreses i màrqueting, director de Neos i membre de Skal Club Andorra, Joaquim Carbonell, tot just abans de començar la conferència 'Empreses intel·ligents. Com transformar la meta empresa'. L'hotel Roc Blanc d'Escaldes-Engordany ha acollit un cop més el cicle de conferències 'Speaker's Corner', aquesta dirigida a persones amb responsabilitat dins les organitzacions, siguin públiques o privades. "L'objectiu de la conferència consisteix en fer reflexionar sobre si les organitzacions poden ser intel·ligents o no" avançava Carbonell abans de començar. "Normalment associem l'atribut d'intel·ligència a les persones. Jo el que vull és fer reflexionar el públic al voltant d'aquest aspecte i demostrar-los que les organitzacions també poden ser-ho" afegia.

Carbonell, doncs, durant la ponència ha desgranat davant dels assistents tots aquells requisits que una organització hauria de complir per arribar a assolir aquest estatus, que es podria definir com "aquelles empreses que són capaces d'aprendre de la seva dinàmica, de la seva operativa i de les sedes errades o encerts'.

De fet, Carbonell ha afirmat que hi ha un impacte real relacionat amb la manera en què s'organitza o es gestiona una empresa. "Hi ha una sèrie de fases per les quals les organitzacions passen i a través del qual arriben a aconseguir aquest nivell d'intel·ligència òptim des del punt de vista organitzacional" ha puntualitzat.

Amb relació a aquest tema, Carbonell ha distingit quatre estadis diferents on les empreses podrien encabir-se segons el seu nivell d'intel·ligència. Així, a la primera fase, s'hi trobarien aquelles organitzacions "que ni tan sols s'adonen d'allò que aprenen". Al segon nivell, hi hauria aquelles empreses on ja hi ha una certa identificació d'aprenentatges, però que sovint es produeixen, només, a escala individual. Ja al tercer estadi s'hi trobaran aquelles organitzacions que ja tenen una estructura molt sòlida, però que encara depenen d'una estructura molt jerarquitzada i on la capacitat d'adaptació és molt limitada. Finalment, al quart lloc, hi trobaríem aquelles empreses que disposen d'un cervell que gestiona els aprenentatges i les converteix en eficients, àgils, adaptades al canvi i molt més orientades a les persones que hi treballen i al que succeeix al seu voltant.

Finalment, Carbonell ha destacat el fet que la intel·ligència i la innovació són dos aspectes que van de bracet. "El concepte d'innovació té a veure amb la capacitat d'oferir noves solucions a problemes que existeixen. Per tant, les empreses intel·ligents són aquelles que estan orientades a la innovació, sense cap mena de dubte" ha assegurat l'especialista.