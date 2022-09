Un brot de covid-19 aïlla dotze usuaris a l'Hospital de la Seu d'Urgell

Andorra la VellaAquesta setmana passada es va detectar un brot de COVID-19 centre sociosanitari de la Fundació Sant Hospital, tal com va informar l'alcalde de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, al ple de la setmana passada, i que recull RàdioSeu. Dotze han estat els usuaris aïllats, seguint el protocol pertinent per a evitar nous contagis. Han estat traslladats a la segona planta de l'hospital urgellenc.

Ara per ara no hi ha malalts greus ni tampoc es detecten més positius des de divendres. Viaplana, que espera que es torni a la normalitat al llarg de la setmana, aprofita per fer una crida a la prudència. Considera que és un clar toc d'alerta que serveix per a crear consciència sobre un virus que ni molt menys ha desaparegut. Unes precaucions que comparteix el president de la Fundació Sant Hospital i que afegeix que cal seguir amb les vacunacions i mesures preventives.