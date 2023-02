La caiguda de la construcció podria apujar el preu dels pisos fins a un 30%

Andorra la VellaAssessors fiscals consideren que el preu dels habitatges a Andorra pot disparar-se un 30% més en els propers anys. El motiu, segons declaracions que recull Andorra Televisió, es troba en el fet que la construcció sembla que s'està frenant per la situació complicada amb la inflació i les matèries primeres. És una tendència que no només s'està donant a Andorra sinó a Europa en general. Amb l'aturada prevista de la construcció per les incerteses i el convenciment que la demanda no té perspectiva d'aturar-se, hi ha un possibilitat molt important que els preus acabin pujant. Com a mínim, aquesta és la visió d'alguns assessors fiscals.