Fer calaix a base de multes

La davallada d’ingressos a les caixes públiques i la necessitat de recursos per fer front a la crisi ha fet que algunes administracions intentin treure diners de sota de les pedres. Diversos dirigents i responsables comunals, segons expliquen treballadors dels mateixos consistoris, haurien demanat a alguns dels seus inspectors i als serveis de circulació que incrementin la productivitat. O el que és el mateix, que si detecten alguna incidència susceptible de ser sancionada, la sancionin inexorablement.

El cas més manifest és en matèria de circulació. A les xarxes socials fa dies que circulen publicacions denunciant que en algunes parròquies els agents han intensificat la seva presència al carrer llibreta en mà. Sense marge d’error per a conductors i professionals del transport. “Durant els mesos de confinament es feia la vista grossa, és cert, i això ens ajudava a fer la feina, però ara es passen”, explica el David, repartidor de mercaderies. “Sembla com si els agents t’esperessin amagats als portals propers a les zones de càrrega i descàrrega i si et pares un moment per recollir algú o carregar alguna cosa, encara que sigui un instant, apareixen de cop i et multen”, explica enfadada una jove que fa uns dies va ser multada mentre recollia un familiar en una zona, afegeix, “on no entorpia el trànsit i on tot just m’hi vaig estar un minut”.

Si bé és lògic que la normativa està per complir-la, en temps de crisi com l’actual en que la majoria d’empreses, treballadors i famílies s’han hagut d’estrènyer el cinturó per arribar a final de mes, també semblaria lògic que hi hagués una mica més de flexibilitat, i comprensió, envers la casuística particular de cada ciutadà.