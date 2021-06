Caldea encara l'estiu amb l'objectiu de sobrepassar les 200.000 entrades venudes

L'hotel haurà d'esperar

Pel que fa al futur hotel que s'ha de construir a la torre de Caldea, de 80 metres d'alçada, comptarà amb 14 plantes i 40 habitacions, i encara està per determinar la data d'inici de les obres. La presidenta de SEMTEE i cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha afirmat que "s'hi està treballant intensament, però Caldea és un bé del comú i per això estem sotmesos als procediments administratius propis de l'àmbit públic, i això provoca que hi hagi una feina més extensa en aquest aspecte, perquè no hi hagi cap dubte en les decisions que es prenguin, i ara estem molt a punt de tancar la part jurídica". Quant al concurs arquitectònic, de moment s'ha suspès, però es reprendrà quan estigui enllestida aquesta primera fase, tot i que l'interès dels arquitectes està sent significatiu.