Cancel·lació de línies de transport escolar per la vaga de docents francesos

Andorra la VellaEl delegat de l’Ensenyament Francès a Andorra, Denis Dekerle, ha informat al ministeri d’Educació del seguiment per part d’alguns docents del sistema francès de la vaga convocada pel dijous 19 de gener.

El seguiment de la vaga implicarà el tancament de cinc escoles durant la jornada de demà: l’Escola Francesa de Maternal i Primera Ensenyança d’Andorra la Vella, l’Escola Francesa de Maternal i Primera Ensenyança de Santa Coloma, l’Escola Francesa de Maternal i Primera Ensenyança de Canillo (l’Associació de pares mantindrà l’esplai obert per als alumnes que vulguin anar-hi) i l’Escola Francesa de Maternal i Primera Ensenyança d’Encamp.

Per aquest motiu, es cancel·len per demà les següents línies del Transport Escolar que traslladen els alumnes a les Escoles Franceses d’Andorra la Vella i Santa Coloma. Els números dels vehicles afectats són els següents: 1622, 1642, 2018 2142, 2342 i 2233 al matí i a la tarda el 1359, 1642, 2020, 2344, 2510 i 2133.

D'altra banda, i davant la previsió de nevades per aquest dijous, des del Govern informen que s’instauren de nou mesures preventives per disminuir l’afectació que pugui tenir a la xarxa viària. Així, dijous 19 de gener es desdoblaran tres línies del transport escolar i es modificaran 19 horaris de sortida per tal d’avançar-los lleugerament. Les famílies dels escolars els quals estiguin afectats pels canvis rebran la informació via SMS.