Canillo, la parròquia que més ha crescut en nombre de llars des del 2015.

CanilloLa parròquia amb més llars residents a 31 de desembre de l'any passat era Andorra la Vella, amb 11.840, seguida d’Escaldes-Engordany, amb 6.621; Encamp, amb 5.664; la Massana, amb 5.447; Sant Julià de Lòria, amb 4.094 i Canillo, amb 2.942. La parròquia amb menys llars residents és Ordino, amb 2.419, segons les dades del departament d'Estadística del Govern. Cal destacar que Canillo és la parròquia que més ha crescut en nombre de llars en el període 2015-2022, amb un 77,7%, seguida de la Massana i Ordino, amb un 32,4% i un 28,9%, respectivament, mentre que la que menys ha augmentat ha estat Escaldes-Engordany, amb un 15,2%.

Segons les dades de l’enquesta de pressupostos familiars, el nombre de llars amb un sol membre a la unitat familiar se situa, l’any 2021, en el 28,3%, mentre que les llars entre dos i quatre membres representen el 68,1% del total. Pel que fa a les llars amb cinc membres o més només són el 3,6%.

De lla mateixa enquesta també se n’extreu la dada del nombre mitjà de membres per llar. Per a l’any 2021 evoluciona, molt lleugerament, a l’alça, marcant una xifra de 2,33 membres per llar. La tendència ençà l’any 2013 és clarament a la baixa.

L’any 2021, la demografia del Principat està formada majoritàriament, en un 69,8%, per llars sense menors d’edat, és a dir, per llars unipersonals (28,3%), per parelles sense fills (25,9%) i per altres llars sense menors (15,6%). Les llars amb almenys un fill menor d'edat representen el 30,2%.

Es considera llar monoparental la llar formada per un sol progenitor legal (pare o mare) que té almenys un/a fill/a menor de 18 anys a càrrec. L’any 2021 representen el 5,2% de les llars. Cal destacar que pràcticament una de cada tres llars del país estan formades per una sola persona.

La majoria de les parelles residents estan formades per dos membres de nacionalitat no andorrana (63,4%), mentre que en el 26,1% de les parelles ambdós són andorrans. Les parelles en què un dels membres és andorrà i l’altre no andorrà representen el 10,4%. Aquests percentatges es mantenen estables pels tres grups en tot l’històric disponible, que es remunta al 2015.