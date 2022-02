Els casos actius baixen del miler

Andorra la VellaQuant a la situació epidemiològica, s'ha de lamentar una nova defunció que ha tingut lloc aquest cap de setmana. Es tracta de la mort d'un pacient de 87 anys que estava ingressat a planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i que es converteix en la víctima 149 per la Covid-19. Tot i així, la bona notícia és la contínua davallada dels casos actius, que ja es troben per sota del miler amb 770 casos.

Des d'aquest divendres i durant el cap de setmana només s'han detectat 137 nous positius amb 62 el divendres, 42 el dissabte i 33 el diumenge. D'aquesta manera els casos totals de l'inici de la pandèmia són de 37.277 i les altes se situen en 36.358. El titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha expressat que durant el mes de gener s'han diagnosticat més casos que durant tot l'any passat, i que la taxa de reproducció se segueix trobant per sota d'1.

Pel que fa a la pressió sanitària, encara resten dotze persones ingressades a l'hospital, set a planta i cinc a la Unitat de Cures Intensives, totes elles ventilades mecànicament. En aquest sentit, Benazet ha recordat que actualment les persones que ingressen a l'hospital són immunodeprimides, que han patit algun trasplantament o no vacunades. Aquesta millora de la pandèmia també s'observa clarament en l'afectació a les escoles, ja que tan sols hi ha disset aules sota vigilància passiva i cap sota vigilància activa.

"De moment no tenim a la vista cap altra amenaça i creiem que tindrem uns mesos molt bons", ha manifestat el ministre, afegint que el percentatge de positivitat dels tests és del 5,8%. Finalment, des del Govern no preveuen reduir els confinaments, ja que al setè dia encara hi ha persones que donen positiu, i respecte al certificat Covid, el titular de Salut ha informat que li queden poques setmanes, però ha afegit que serà una mesura que prendran amb prudència. "Encara s'observa una diferència de la transmissió del virus entre persones no vacunades i vacunades", ha indicat.