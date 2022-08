Cap persona ingressada a l'hospital per coronavirus

Andorra la VellaL'hospital Nostra Senyora de Meritxell no compta amb cap persona ingressada per coronavirus, ni a planta ni a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Tal com ha indicat el ministre portaveu del Govern, Eric Jover, durant la darrera setmana s'han detectat 76 nous casos de Covid-19 i s'han atorgat un total de 143 altes mèdiques. Així doncs, el nombre de contagis actius se situa en 127 i des de l'inici de la pandèmia s'han diagnosticat 45.675 casos de la malaltia. El nombre de defuncions es manté en les 154.