Els sindicats titllen el concurs del SAAS per al transport no medicalitzat de presa de pèl

Andorra la VellaLa branca sanitària de l'USdA ha criticat amb fermesa el nou concurs del transport no medicalitzat que ha posat en marxa el SAAS. Tal com informa RTVA, assenyalen que amb l'escàs marge que han donat, no hi ha temps perquè altres empreses, amb les ambulàncies suficients per a complir el plec de bases, puguin presentar-se. Un problema que no ha tingut l'actual adjudicatària, Andorrana de Transport Sanitari, malgrat arrossegar incompliments i sancions, tal com expliquen des del sindicat.

Els sindicalistes també recorden que l'empresa actual té una bona part de capital estranger, i demanen transparència i un ús racional dels recursos públics.