Manca de llits a l'hospital pels virus respiratoris

Andorra la VellaL’hospital Nostra Senyora de Meritxell gairebé s’ha quedat sense llits per l’allau d’ingressos de pacients amb problemes respiratoris. Des del centre s’ha alertat que la situació és complicada, sobretot perquè la gent que va a Urgències està patint llargues esperes per la falta de llits perquè puguin ser ingressats. La incidència de la grip està en nivells molt alts i es combina amb un important nombre de casos de Covid. Tot i estar en nivells molt alts, s’ha baixat respecte a la incidència de l’última setmana de l’any quan es van registrar 521 casos per cada 100.000 habitants, segons ha publicat Andorra Televisió. Uns 500 només en la població d’Andorra, tenint en compte els turistes que hi havia, a banda.

El ritme de contagis tan alt, segons fonts mèdiques, hauria d’haver arribat a final de mes i no ara. Des de l’any 2009, amb l’avís d’epidèmia de grip A, no s’havia produït una situació similar. Els símptomes de la grip i la Covid són febre, malestar corporal, tos i també mocs. Els metges expliquen que dura entre cinc dies i una setmana i avisen que entre el tercer i el quart dia el pacient ha de començar a notar una millora. En cas que no sigui així recomanen recórrer a un especialista.

Per sortir de dubtes de si es té Covid o bé grip, el millor és fer-se la prova. Qualsevol prevenció és bona. Els facultatius recomanen. Si veiem que no ens trobem bé, que tenim tos, que ens trobem malament… posar-nos la mascareta. Per prevenir contagiar a altres persones i així evitar tant el col·lapse d’Urgències com d’Atenció Primària.