Carnet Jove organitza tres activitats per promoure el benestar emocional

Andorra la VellaEl Carnet Jove Andorra organitza tres activitats per promoure entre els joves d'Andorra la importància de cuidar de la seva salut mental i facilitar-los eines i recursos que ajudin al seu benestar emocional. Les activitats es desenvoluparan entre el 17 i 26 de maig.

Una de les activitats consisteix en dues sessions d'autoconeixement per a joves de 17 a 30 anys on, a través del ioga i altres tècniques, una psicòloga i una fisioterapeuta experta en tècniques de cos i ment acompanyaran els assistents en un joc d'experimentació i creixement emocional. També s'han organitzat tallers de cuina saludable, perquè el jovent conegui la connexió entre l'alimentació i el benestar emocional, i, per últim, el programa d'activitats es complementa amb sessions de 'coaching' destinades a joves de 12 a 17 anys, on podran aprendre com afrontar les decisions i els reptes del seu dia a dia.

Cada activitat compta amb un nombre limitat de places. El cost de les activitats és de 3 euros la sessió de 'coaching', 10 euros la sessió d'autoconeixement i 15 euros el taller de cuina. A més, per tal d'arribar al màxim possible de joves, s'han planificat dues sessions de cada activitat. El registre a les activitats es pot fer a www.carnetjove.ad/emocions .

A banda d'aquestes activitats, durant el mes de maig Carnet Jove posarà a disposició dels joves tot un seguit de recursos informatius entorn de la salut mental, perquè els puguin consultar i resoldre dubtes.