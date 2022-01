Una càrrega viral baixa pot provocar discordances entre els resultats de les TMA i les PCR

Andorra la VellaEl Govern reconeix tenir constància d'alguna queixa per part de la ciutadania on s'alerta de resultats discordants entre una prova TMA practicada per Salut i una PCR realitzada en un laboratori privat durant el mateix dia.

Arran d'una resposta escrita del Govern a la consellera general no adscrita, Carine Montaner, Joan Martínez Benazet indica que malgrat que totes dues proves tenen una especificitat superior al 98%, cosa que permet afirmar que "es generen pocs falsos positius", un pacient que se sotmet a les dues proves el mateix dia pot generar resultats discordants si gaudeix "d'una càrrega viral molt baixa", ja que no serà detectable en una PCR, però sí en una TMA.

Benazet explica que la diferència de resultats entre les proves TMA i les PCR es deu a la sensibilitat perquè el mecanisme de les TMA permet que es pugui detectar un nombre de fragments virals més baix que no pas el que poden fer les PCR. Així doncs, "les diferències de resultats entre laboratoris privats, que utilitzen la PCR, i el SAAS, que utilitza TMA, s'expliquen gràcies a aquesta diferència en la sensibilitat entre les dues tecnologies", respon el titular de Salut.

En aquest sentit, Benazet assegura que "tant la TMA com la PCR generen falsos positius i falsos negatius" i, aquest fet, "és inherent a la tecnologia". Tot i això, en cas de discrepància, "la TMA té una especificitat superior a la de la PCR i hauria de prevaldre com a criteri de decisió", conclou.