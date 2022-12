El casino contractarà 122 treballadors més

Andorra la VellaUnnic ha posat en marxa el procés de selecció del personal per a l'àrea de restauració, el departament comercial i altres perfils com tècnics en recursos humans, administratius, personal de seguretat o tècnics de màrqueting, entre altres. En total es necessiten 122 persones, que s'afegiran a les 75 que ja s'han format per a la zona de joc, com són els crupiers i el personal d'atenció al públic que treballaran al casino que integra el centre d'oci Unnic.

Precisament l'equip de l'àrea de joc acaba aquest desembre la primera fase de la seva formació a l'escola de crupiers, i a partir de gener es faran estades en casinos d'Espanya en la que serà la segona fase d'aquesta formació. Unes setmanes abans de l'obertura, prevista per al 4 de març, el personal de la zona de joc seguirà la formació in situ ja a les instal·lacions del futur casino d'Andorra, per tal de familiaritzar-se amb el nou entorn professional que els ocuparà un cop Unnic obri les portes.