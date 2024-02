Catalunya planteja facilitar els tràmits per obtenir la gratuïtat del túnel del Cadí

Andorra la VellaEl Departament de Territori de la Generalitat s'està revisant el procediment per obtenir la gratuïtat al túnel del Cadí conjuntament amb els consells comarcals de l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà. Tal com informa 3/24, l'objectiu és millorar i agilitzar l'acreditació dels requisits per a la condició de beneficiari del descompte del 100%. Volen prioritzar el concepte de mobilitat local obligada per beneficiar aquells desplaçaments que s'hagin de fer entre les tres comarques per motiu laboral, d'estudis o salut.

Paral·lelament, es vol simplificar el procediment, la documentació requerida i alhora reforçar el tràmit telemàtic per fer-lo més àgil. Tot plegat per garantir que es demani la documentació mínima o imprescindible, segons cada situació.

Actualment, la tarifa per passar pel túnel del Cadí si no ets resident de la zona i vas en un turisme, arriba als 14 euros, mig euro més que l'any passat.