Cauen els positius per una davallada del nombre de proves efectuades

Andorra la VellaSalut només ha detectat 173 nous positius per la Covid-19 en la darrera setmana. En aquest sentit, el ministre portaveu, Eric Jover, ha assenyalat que aquesta baixada del nombre de casos és degut al fet que s'han efectuat menys proves diagnòstiques. El Govern atribueix aquesta davallada pels canvis normatius que es van aprovar la setmana passada amb la flexibilització dels confinaments dels positius. Concretament, fa dues setmanes es van efectuar 1.087 proves i en aquesta darrera només se n'han realitzat 658, per tant, hi ha hagut una davallada de més de 400 proves.

Amb aquests nous positius, la xifra de casos totals des de l'inici de la pandèmia a Andorra és de 43.067 persones. Durant la darrera setmana també s'han donat 404 noves altes que han fet disminuir els casos actius en 231. En l'actualitat, resten 329 persones amb la malaltia i en total, ja s'han donat 42.585 altes. D'altra banda, la pressió al sistema sanitari ha augmentat. Jover ha informat que hi ha 5 persones ingressades a planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell respecte de les 2 que hi havia la setmana passada. Tot i així, ha puntualitzat que tots els ingressats presenten altres afeccions que la Covid-19 ha agreujat.

Pel que fa a la població escolar, continua sense haver-hi cap aula sota vigilància activa ni passiva. Per tant, amb aquest impacte limitat de la pandèmia, l'executiu ha decidit prorrogar les mesures i restriccions vigents.

Més comunicació sanitària pels refugiats d'Ucraïna

D'altra banda, el consell de ministres ha aprovat un decret que estableix una millor comunicació de dades entre l'administració pública, el SAAS i la CASS, a fi que l'assistència sanitària de les persones desplaçades des d'Ucraïna "sigui la més adequada", ha expressat el ministre.

En aquests instants hi ha 284 persones procedents d'Ucraïna al Principat, 280 amb l'autorització ja realitzada i 4 resten pendents de revisió mèdica. Jover ha expressat, que la centralització del conflicte en certes regions d'Ucraïna, està fent que algunes persones estiguin decidint retornar al seu país. Amb aquesta situació, ha informat que han d'intentar que les persones inscriguin la seva marxa del Principat per anar acotant el nombre de persones refugiades que es troben al país. Finalment, ha comentat que el ministeri d'Afers Socials està treballant per trobar llocs adequats per les persones que es troben en allotjaments d'ús turístic, ja que de cara a l'estiu no hi podran estar.