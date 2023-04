Centenars de pisos tornen al mercat de lloguer amb la fi de la temporada

Andorra la VellaLa fi de la temporada d'hivern ja s'està notant en el mercat de lloguer. D'una forma gairebé simultània han entrat per arrendar centenars d'habitatges que estaven ocupats per treballadors temporers que acaben de tornar al seu país. Bona part dels negocis amb puntes de feina en la temporada d'hivern han acabat els contractes dels treballadors.

El canvi és evident encara que la major part dels pisos que han entrat en el mercat estan situats en parròquies altes. I el Pas de la Casa és el millor exemple. Tot un seguit d'estudis es lloguen as 500 o 600 euros quan fa uns mesos no n'hi havia i es pagaven quantitats exorbitants.

Alguns portals immobiliaris tenen més de 200 habitatges per arrendar i, encara que els preus continuen estant disparats, fa unes setmanes pràcticament totes tenien menys de 100. Una xifra que contrasta amb l'oferta del mercat de venda on hi ha portals amb més de 3.000 unitats a la venda.