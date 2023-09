Cerni Cairat deixa en l'aire si serà el cap de llista per les eleccions del 17 de desembre

Andorra la VelaEls preparatius per a les properes eleccions comunals a Laurèdia estan en marxa, i dues cares ben conegudes es perfilen com a candidats cònsols. Josep Majoral i Mireia Codina han guanyat la confiança d'Unió Laurediana per encapçalar de nou la seva candidatura.

Tanmateix, Desperta Laurèdia, una altra força política, encara no ha anunciat qui liderarà la seva llista electoral per a les eleccions previstes per al 17 desembre. La incògnita continua envoltant la seva selecció de candidats principals.

Cerni Cairat, conseller comunal de Desperta Laurèdia, ha admès a RTVA que la decisió de presentar-se o no a les eleccions és una qüestió personal i laboral que pesa sobre cada candidat. No obstant això, ha afirmat que, independentment de qui encapçali la llista, el projecte de Desperta Laurèdia manté la seva determinació i està més viu que mai.