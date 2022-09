Christian Pérez abandona la presidència de 8TV

Andorra la VellaL'empresari andorrà Christian Pérez ha deixat la presidència del grup de comunicació català 8TV i s'ha venut les accions que va adquirir quan un nou grup de propietaris va comprar el mitjà al Grup Godó (La Vanguardia). Pérez ha deixat el projecte per les diferències amb l'italià NocolaPedrazzoli que és l'home fort del projecte. Pedrazzoli està trobant serioses dificultats, segons informen els mitjans espanyols, per trobar el finançament per a 8TV. Juntament amb Pérez, també ha abandonat l'accionariat l'empresari murcià JavierMorán. Els mitjans espanyols indiquen que el principal pulmó econòmic que queda a 8TV és l'advocat i president del grup RivayGarcía, Borja García-NietoPortabella al qual se'l vincula a l'Opus Dei. Al mateix temps es fa referència al fet que l'italià busca altres suports com el propietari de NaturhouseFélixRevuelta o l'empresari català de mitjans de comunicació Jaume Roures.