Cimera entre Espot i la primera ministra d’Islàndia, Katrin Jacobsdóttir amb l'Acord d'Associació com a tema central

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, centrarà el treball bilateral previst per a aquesta setmana a Nova York en els països de la UE, per tal d’explicar el procés d’aproximació a Europa i l’avançament de les negociacions per a l’acord d’associació. Així, Espot, s’ha reunit aquest dilluns a Nova York amb la primera ministra d’Islàndia, Katrin Jacobsdóttir.

Durant l’encontre, Espot ha fet el punt de situació de la negociació de l’acord d’associació amb la UE i ha expressat la voluntat de cloure un text durant els mesos vinents. En aquest sentit, tenint en compte l’experiència d’Islàndia, en tant que país que fa part de l’Espai Econòmic Europeu, el cap de Govern i la primera ministra han acordat impulsar un diàleg bilateral al voltant de la relació amb les institucions europees. També, en aquest sentit, Espot ha traslladat a la seva homòloga la voluntat de sol·licitar col·laboració amb el secretariat de l’Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA) de cara al procés d’implementació de la legislació europea.

Ambdós mandataris han tractat l’actualitat política i econòmica dels dos països i han reiterat la importància de trobar-se ens aquests multilaterals per compartir els grans reptes com són el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible. Finalment, Espot ha convidat a la seva homòloga a visitar oficialment Andorra. La jornada d'aquest dilluns a Nova York continuarà aquesta tarda amb la reunió del cap de Govern amb el president de l’assemblea general, Dennis Francis, i les trobades bilaterals de la ministra.

Cal destacar, d'altra banda, que la delegació andorrana encapçalada pel cap de Govern, Xavier Espot; la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor i l’ambaixadora a la Missió Permanent d’Andorra a les Nacions Unides, Elisenda Vives, han participat en l’obertura de la Cimera dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), convocada pel president de l'assemblea general, Dennis Francis, que té la voluntat d’accelerar el progrés d’implementació dels ODS amb el compromís política d'alt nivell de vertebrar accions transformadores de cara al 2030.

El cap de Govern intervindrà en la taula prevista per dimarts, que porta per títol 'Unitat i solidaritat: reforçar el multilateralisme per cooperar donar suport, seguiment i revisió a l’agenda 2030'. L’objectiu de la cimera d’alt nivell és adoptar una declaració política que inclourà els compromisos, reptes i una crida a l’acció urgent a totes les parts.