Un coll d’ampolla a les valls del nord

La MassanaAl mateix temps que l’esperat desviament de la Massana avança amb els estudis tècnics i reunions amb els propietaris dels terrenys per on passarà el viaducte, els conductors que han de travessar el centre de la parròquia continuen patint les conseqüències de la manca de planificació. El desviament arriba tard i encara trigarà a fer-se realitat, tot i que se’n parla i ha estat motiu de debat en campanyes electorals des de finals dels anys 90.

Mentre no arribi, conductors i passatgers es veuen obligats a travessar aquesta població a través d’una carretera incapaç d’absorbir el gran nombre de vehicles que hi circulen cada dia en ambdós sentits, procedents o en direcció a Ordino i Arinsal. El desviament a priori ajudarà a treure del centre del poble el creixent volum de cotxes, autobusos i altres vehicles amb origen o destinació a Ordino, i alhora alliberarà la carretera d’Anyós, igualment sobresaturada de circulació i motiu de queixa dels veïns que reclamen mesures per garantir uns mínims de seguretat.

Al gran nombre de vehicles que travessen la Massana cal afegir-hi els diferents elements que afecten la circulació. Rotondes -algunes d’aquestes massa justes per a vehicles de grans dimensions-, passos de vianants, girs a l’esquerra, trams poc il·luminats, files de cons de senyalització col·locats en els punts més conflictius i la inhabilitat del servei de circulació desplegat al centre de la Massana per coordinar d’una manera eficaç el pas del trànsit principal sense afectar-lo cada cop que un vianant es disposa a creuar un pas o que un vehicle vol fer un gir a l’esquerra.