Els colliters demanen que es permeti el cultiu de cànnabis a Andorra

Andorra la VellaEls colliters volen que Govern autoritzi la creació d'un nou sector econòmic amb l'autorització per a la plantació de cànnabis amb finalitats terapèutiques. Els agricultors consideren que el cànnabis és l'únic cultiu que pot ser viable econòmicament a Andorra i que pot ser un complement al tabac actualment i que pot acabar substituint el monocultiu més endavant.

Està previst que aquesta setmana, segons ha explicat el ministre d'Agricultura i Medi Ambient Guillem Casal, hi hagi una reunió entre les dues parts on es traslladarà la petició. Casal ha indicat que cal estudiar bé el projecte en base a l'estudi que Govern va encarregar. Inicialment, es va descartar la plantació de cànnabis perquè caldria fer-la en hivernacles. És el lloc idoni per a plantar el cultiu de finalitats terapèutiques.

Els colliters volen poder participar d'aquest nou sector amb la possibilitat que d'alguna forma es puguin transformar les instal·lacions actuals, com podrien ser els assecadors de tabac, per acollir les plantacions de cànnabis. La trobada d'aquesta setmana ha de servir perquè l'Associació de Pagesos i Ramaders, presidida per Xavier Coma, expliqui quin és el rol que considera que ha de tenir si finalment s'autoritza aquest nou sector econòmic.