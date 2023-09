El comú d'Andorra la Vella tindrà activitats esportives per a totes les edats

Andorra la VellaAmb l'arribada del mes de setembre, el comú d'Andorra la Vella va començar les activitats esportives que té projectades per al curs 23/24. Així doncs, entre setembre i juny, tots els residents a la parròquia podran trobat un forat esportiu per fer activitats entre les diferents propostes comunals.

Ja al primer de setembre van donar el tret de sortida les activitats esportives destinades a joves i adults. Entre les diferents opcions hi ha activitats tan diferents com ball, boxa, diferents modalitats de natació, tenis, pàdel, kàrate o voleibol, fins arribar a 23 propostes. Cal recordar que, per participar-hi, cal tenir més de 16 anys. Fonts del comú estimen que hi podria haver una participació d'entre 450 i 600 persones.

Pel que fa a les escoles esportives, aquestes van tornar a arrencar amb l'inici del curs escolar, entre l'onze de setembre i el 18 del mateix mes. Destinades a infants de fins a 16 anys, hi ha un total de 27 Escoles Esportives comencen a arrencar a partir del dilluns 11 o dilluns 18 de setembre. S'espera que hi prenguin part, aproximadament 1.100 infants diferents, que seran 1.300 al llarg de la temporada d'esquí.

Quant a les activitats adreçades a la gent gran, aquestes s'espera que tinguin una afluència entre 200 i 250a persones. En aquest sentit cal ressenyar que hi haurà una 15a d'opcions, entre les que destaquen el ioga, la gimnàstica de manteniment, el tenis taula, la natació o l'aquagym. A més a més,a totes aquestes accions cal sumar-hi les activitats organitzades pels clubs esportius de la parròquia.