Correos amplia l'horari per garantir el vot per correu per als comicis espanyols

Andorra la VellaCorreos ha modificat l'horari habitual de la seva oficina principal d'Andorra la Vella, situada al número 10 del carrer Joan Maragall, per tal d'agilitzar el vot per correu de cara a les properes eleccions generals espanyoles. Així, fins al 18 de juliol, l'horari d'atenció al client serà de les 8.30 a les 14.30 hores i de les 16 a les 19 hores.

D'aquesta manera, Correos centrarà tots els efectius necessaris per garantir el vot de cara als comicis espanyols del 23 de juliol. Tanmateix, en cas de necessitat poden arribar a superar-se els 12.000 efectius que s'han proposat des de les organitzacions sindicals.

Per tal de donar una cobertura efectiva a aquest fet, l'entitat ha iniciat una contractació sense precedents per tal de garantir el vot per correu i el compliment de totes les obligacions de servei públic que li són encomanades durant els processos electorals per ser l'operador designat per Espanya per prestar el servei postal universal.

Correos, a més, recorda que el termini per al dipòsit del vot per correu per a les eleccions generals espanyoles finalitzarà el dijous 20 de juliol.