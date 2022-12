Els cossos especials se senten "maltractats" pel Govern

Andorra la VellaEls cossos especials de l'administració se senten "maltractats" per part del Govern i denuncien el silenci de l'executiu davant les demandes posades sobre la taula durant la reunió que van mantenir el passat 15 de novembre. Ho han manifestat en roda de premsa els representants de l'USd'A, Gabriel Ubach, Carla Guinot i Joan Torra, on han posat en relleu que estan "decebuts" pel tracte rebut des de l'administració quan "es van comprometre a donar-nos resposta al més aviat possible".

Els representants dels cossos especials van posar sobre la taula fa tot just un mes tres qüestions que per al col·lectiu de treballadors són "essencials". Torra ha estat l'encarregat de desgranar-les, començant per la regulació per llei de la jornada laboral perquè es fixi el nombre d'hores que s'han de fer anualment. "La nostra hauria de ser de 48 hores setmanals perquè funcionem amb un còmput anual, però aquestes estan lluny de les que realment arribem a fer", ha dit.

Un altre dels punts tractats va ser la recuperació de la jubilació anticipada, on denuncien que des de l'executiu s'haurien d'haver respectat els edictes i no canviar les condicions. En aquest sentit, demanen que aquesta possibilitat es reguli per a tots els treballadors de la mateixa manera i "no fent miraments a alguns". Finalment, van demanar a la ministra d'Educació, Ester Vilarrubla, "que deixi de vendre fum" amb la carrera professional, ja que consideren que les afirmacions fetes fins al moment "són electoralistes" de cara als pròxims comicis generals.

Amb tot, es mostren a l'espera que el Govern els doni una resposta, "tal com va prometre", però alerten que estan disposats a iniciar accions per forçar que es respectin els drets i condicions en l'àmbit laboral, tot i que no han puntualitzat quines serien perquè "les estem estudiant" per garantir la màxima participació. En aquesta línia, Ubach ha comentat que alguns treballadors no poden assistir a manifestacions o vagues uniformats per reglament, un fet que dificulta la possible organització d'una vaga general.