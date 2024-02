Creand i Crowe Andorra impulsen una sessió Informativa sobre igualtat en l'àmbit Laboral

Andorra la VellaCreand Crèdit Andorrà, en col·laboració amb Crowe Andorra i el suport del Govern d'Andorra, organitza una sessió informativa titulada 'Quines són les claus en matèria d’igualtat en l’àmbit laboral?'. Aquesta conferència se centra en les recents obligacions en matèria d'igualtat derivades de la Llei 6/2022 i dels seus Reglaments.

La jornada, prevista per al dijous, 8 de febrer, a les 18.30 h a l'edifici Creand, té com a objectiu proporcionar una visió clara i didàctica de les implicacions legislatives en matèria d'igualtat. Es destacarà el procés per aconseguir l'aprovació i integració del pla d'igualtat dins les empreses i entitats.

La sessió serà dirigida per professionals especialitzats de Crowe Andorra, amb la participació de representants de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat del Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública del Govern d'Andorra. Entre els ponents es troben Marc Baró i Mireia Gallart de Crowe Andorra, així com Mireia Porras, del Govern d'Andorra, i les sòcies Maria Jesús Parra i Gloria Reig de Crowe Legal i Tributari Barcelona.

Per a assistir presencialment, es requereix inscripció prèvia trucant al telèfon 88 88 88, mentre que l'assistència online es pot gestionar a través de l'enllaç (bit.ly/3SrZPyS) o a les xarxes socials de Creand.

Creand Crèdit Andorrà reitera el seu compromís amb el servei al client i la comunitat empresarial i social, oferint aquesta sessió per abordar les noves obligacions legals en matèria d'igualtat i proporcionar informació clau en aquest àmbit.